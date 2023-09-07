Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Скопление украинских сил наблюдается в настоящее время под Артемовском, сообщил разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, демонстрируя РИА Новости съемки с дрона.

"Сейчас мы с вами находимся над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища, рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. – Прим. ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр", – объяснил он.

Как отметил военнослужащий, в этих населенных пунктах состав вражеских подразделений обновляется особенно активно. Кроме того, с подконтрольных Киеву территорий доставляют боеприпасы.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отходе российской армии из села Работино. Это, по его словам, произошло из-за отсутствия смысла держаться "на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться". ВС РФ, уточнил Балицкий, заняли более выгодные позиции – на возвышенности, в то время как Работино располагается внизу.

До этого член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что российская армия продолжает удерживать линию обороны в Запорожье, прорывов допущено не было.



ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении