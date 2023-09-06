В МО РФ заявили об отсутствии тактических изменений на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Изменений в тактическом положении российской армии на запорожском направлении нет. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, за прошедшие сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили около Вербового и Работина в Запорожской области четыре атаки украинской армии. Действия были предприняты при поддержке воздушных, артиллерийских сил, а также путем применения огнеметных систем.

"Изменений в тактическом положении российских войск нет", – говорится в сообщении.

В ходе боевых действий российские военные ликвидировали до 40 солдат ВСУ, танк, две боевые бронемашины, два орудия Д-30, британское орудие FH-70 и другую технику противника.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отходе российской армии из села Работино. Это, по его словам, произошло из-за отсутствия смысла держаться "на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться". ВС РФ, уточнил Балицкий, заняли более выгодные позиции – на возвышенности, в то время как Работино располагается внизу.



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