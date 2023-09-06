Балицкий сообщил об отходе российской армии из Работино

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ВС РФ приняли решение отойти из села Работино в Запорожской области, поскольку удерживать этот населенный пункт не было смысла, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", – объяснил он в эфире "Соловьев Live".

Балицкий обратил внимание, что это село существует только на карте. По его словам, войска РФ в настоящее время заняли более выгодные позиции – они разместились на возвышенности. В свою очередь, вражеские войска остались внизу.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ отразили четыре атаки со стороны Вооруженных сил Украины в районах Работино и Вербовое в Запорожской области.

Помимо этого, в районе населенного пункта Чаривное поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

До этого член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что российская армия продолжает удерживать линию обороны в Запорожье, прорывов допущено не было.



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