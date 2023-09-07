Россия эффективно глушит украинские дроны, вынуждая операторов ВСУ рисковать – СМИ

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Российские вооруженные силы улучшают способность глушить дроны ВСУ, что заставляет украинских операторов идти на риск и подходить ближе к линии фронта. Об этом сообщает Business Insider.

"Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности", – указано в сообщении.

Отмечается, что российские силы переместили средства радиоэлектронной борьбы ближе к фронту и расширили диапазон их действия для создания помех украинским беспилотникам.

По данным издания, первые месяцы конфликта операторы дронов ВСУ могли пилотировать их, находясь на большом расстоянии от линии фронта. Сейчас же украинским силам приходится выдвигать операторов дронов из тыла для преодоления помех.

Ранее разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск заявил, что женщины-операторы БПЛА сражаются под Купянском в рядах ВСУ. Он рассказал, что на сбитом беспилотнике ВСУ были обнаружены женские волосы рыжего цвета, а ремешок для крепления боеприпасов был розового цвета.



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