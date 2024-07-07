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Американские СМИ делают вид, что совершенно не знали о зверствах украинских военных против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя российская сторона неоднократно предоставляла подобные доказательства. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о расстреле ВСУ российского военнопленного, сообщает газета "Известия".

Дипломат подчеркнула, что российский МИД неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека со стороны ВСУ. Аналогичные документы распространялись и в Совбезе ООН.

"Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты", – заключила Захарова.

По данным газеты The New York Times, военные ВСУ застрелили раненого российского пленного, когда тот просил оказать ему медицинскую помощь.

Сотрудники международного добровольческого отряда начали искать бинты, чтобы оказать помощь пленному, и в этот момент один из украинских солдат выстрелил россиянину в туловище. Другой украинец совершил выстрел в голову пленного.

СК РФ займется расследованием данного инцидента. Следователи детально установят все обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.