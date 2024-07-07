СК расследует информацию об убийстве ВСУ раненого российского пленного

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Следственный комитет РФ расследует информацию об убийстве украинскими солдатами раненого российского военнопленного. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следователи детально установят все обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

По информации газеты The New York Times, украинские военные застрелили российского пленного, когда тот просил оказать медицинскую помощь.

Сотрудники международного добровольческого отряда начали искать бинты, чтобы оказать помощь пленному, и в этот момент один из солдат ВСУ подошел к россиянину и выстрелил ему в туловище. Другой украинец совершил выстрел в голову пленного.

По словам медиков-добровольцев, это не первый случай неоправданного убийства в зоне СВО.