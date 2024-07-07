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Владимир Путин уже побеждает в конфликте на Украине, ни одна страна не верит в успех украинской армии. Таким мнением поделился французский политолог Паскаль Бонифас на YouTube-канале L'invité.

"Для Путина ситуация немного проясняется. Он уже укрепляет свои позиции на поле боя, и я уже давно говорю, что никто не верит в военную победу Украины, никто в действительности не верит, что она способна вернуть территории, потерянные с 2022 года, военным путем", – цитирует эксперта РИА Новости.

Бонифас добавил, что Россию ждет еще больше успехов на международной арене, если к власти в Европе придут правые партии, а в США – бывший президент страны Дональд Трамп.

В частности, политика Парижа в отношении Украины может серьезно поменяться в случае победы лидера правой фракции "Национальное объединение" Жордана Барделла. По словам политолога, формально поддержка Киева может остаться на прежнем уровне, однако поставки оружия и финансовые вливания в Украину резко сократятся.

Российская армия ранее освободила населенный пункт Сокол в ДНР. Освобождением занимались подразделения группировки войск "Центр". В результате активных действий они улучшили свое тактическое положение.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар по району железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.