Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Атака беспилотников на Кремль была ошибкой президента Украины Владимира Зеленского, которая не поможет Киеву избежать поражения в конфликте. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он отметил, что данный инцидент не принес никакого результата и никаких военных преимуществ Вооруженным силам Украины.

"Все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте", – заявил он.

Кроме того, Риттер считает, что нет никаких сомнений в том, что данная атака дронов была совершена Украиной с попыткой нанести удар по президенту России Владимиру Путину. Он также возложил ответственность за инцидент и на спонсоров киевского режима.

Экс-разведчик считает, что на открытую провокацию со стороны Украины обязательно последует ответ Москвы.

В ночь на 3 мая украинские силы попытались атаковать Кремль с помощью беспилотников. Оба БПЛА были сбиты военными, при этом никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным украинским терактом и покушением на президента Путина.

Зеленский отрицает причастность Киева к атаке. По его словам, ВСУ сражаются только на своей территории.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина