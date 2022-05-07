В Болгарии заявили, что затягивание кризиса на Украине приведет Европу к самоуничтожению

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Президент Болгарии Румен Радев считает, что затягивание кризиса на Украине приведет Европу к тяжелым экономическим последствиям.

"Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении", – приводит его слова N-TV.

Он также добавил, что не поддерживает решение болгарского парламента отправить Украине военно-техническую помощь.

Ранее соощалось, что Болгария решила оказать Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Народное собрание поддержало предложение правящей партии после пяти часов обсуждения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.