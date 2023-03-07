В МИД КНР усомнились в способности санкций урегулировать украинский кризис

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris

Ситуация на Украине подошла к критической точке и теперь может выйти из-под контроля, если не будет урегулирована мирным путем. Об этом на сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

"Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, <...> либо масло будет подлито в огонь, <...> ситуация выйдет из-под контроля", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, санкции не могут решить проблему, в настоящее время необходим диалог, который бы учитывал озабоченности всех сторон конфликта. Только так можно добиться безопасности в Европе, считает он.

Ранее МИД Китая обнародовал предложения по урегулированию украинского кризиса. Они в том числе содержат призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказу от односторонних санкций.

Комментируя эту публикацию, в российском МИД заявили, что ценят усилия Пекина, а также добавили, что Москва открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем.



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