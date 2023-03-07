В посольстве России назвали встречи Антонова в Госдепе США неудовлетворительными

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Характер встреч посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Госдепе США неудовлетворителен, там не желают слушать позицию РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил о контактах Антонова с представителями ведомства.



"Официальный представитель госдепартамента если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными", – заявил пресс-секретарь посольства Игорь Гиренко.

По его словам, Антонов зачастую не имеет возможности "быстро и оперативно выполнить поручение Москвы". Он уточнил, что посла России либо отказываются принимать руководители Госдепа, либо перенаправляют к чиновникам низкого уровня.

Он также заявил, что бывали ситуации, когда Антонов даже не мог изложить позицию России в ходе встречи. По словам Гиренко, посла перебивали и давали понять, что у американцев есть "дела поважнее, чем выслушивать мнение России".

Кроме того, пресс-секретарь посольства сообщил, что после демаршей Антонова, запросы Москвы просто остаются без ответа. По его словам, обратной связи по проблемам Арктики и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества нет.

Ранее Антонов заявил, что Вашингтон многие годы нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ. По его словам, чтобы Россия вернулась к полноценному функционированию соглашения, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть агрессивную антироссийскую политику.

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