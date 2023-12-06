Первое заседание ЦИК по президентской кампании состоится 8 декабря

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 8 декабря проведет первое заседание по президентской кампании. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выступая на заседании комиссии, Памфилова напомнила, что 7 декабря Совет Федерации намерен рассмотреть вопрос о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Ее пригласили к участию как председателя ЦИК.

"Поэтому, коллеги, с учетом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 (декабря) проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвященное старту президентской кампании", – цитирует Памфилову РИА Новости.

СМИ ранее сообщали, что свою кандидатуру на пост президента России решил выдвинуть Владимир Путин. Однако позже подобную информацию опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что российский лидер еще не принял решение о своей кандидатуре на выборы в следующем году. По его словам, информация об этом будет позже.

