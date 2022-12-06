ООН призвала к прекращению боевых действий на Украине на фоне атаки ВСУ на аэродромы

Фото: Минобороны РФ

После атак украинских беспилотных летательных аппаратов на российские аэродромы в Саратовской и Рязанской областях представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей заявила о необходимости прекращения боевых действий на Украине.

Тремблей заявила, что ООН не имеет возможности проверить правдивость информации. При этом подобные обстоятельства дают еще один повод напомнить о важности прекращения огня на Украине.

"У меня нет комментария конкретно по этой ситуации", – цитирует ее РИА Новости.

В результате атаки ВСУ на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях РФ погибли 3 военнослужащих. По данным Минобороны РФ, Украина пыталась нанести удары реактивными беспилотниками по объектам, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации.

Информацию о причастности Киева к атакам подтвердил высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американским изданием. По его словам, в организации по меньшей мере одной из атак принимал участие украинский спецназ, причем его представители в момент удара находились в непосредственной близости от объекта.

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