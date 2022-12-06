Депутат КПРФ пояснил, почему конфликт на Украине все еще называют военной операцией

Фото: Минобороны РФ

Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что украинский конфликт вышел за рамки "специальной военной операции", но его переименование привело бы к установлению другого правового статуса в стране. Такое мнение он высказал в программе RTVI "Хроники нового мира".

"То, что мы сейчас имеем, далеко вышло за рамки специальной военной операции… Когда будет произнесено слово "война", это повлечет за собой совершенно другой правовой режим и другую ситуацию в стране", – сказал Обухов.

Однако, по мнению парламентария, если сравнивать конфликт на Украине с боевыми действиями, такими как война США с Югославией, операция "Буря в пустыне" и война в Ливии, то "специальная военная операция со стороны России явно не тянет на слово "война".

Обухов также считает, что проведение специальной военной операции подразумевает, что украинский народ – "часть русского народа, триединого русского народа, это наши люди, пусть заблудшие".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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