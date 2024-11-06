06 ноября, 05:24Политика
Трамп лидирует на выборах США в 21 штате, Харрис – в 14 штатах
Фото: AP Photo/Matt Rourke
Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп лидирует на голосовании в 21 американском штате, тогда как кандидат от демократов Камала Харрис побеждает в 14 штатах. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на предварительные итоги подсчета голосов.
На момент публикации ситуация на президентских выборах в штатах США складывается следующим образом:
- Северная Дакота: Трамп – 72,9% голосов, Харрис – 25,2% голосов;
- Южная Дакота: Трамп – 68,4% голосов, Харрис – 29,3% голосов;
- Канзас: Трамп – 51,4% голосов, Харрис – 47,2% голосов;
- Нью-Мексико: Трамп – 72,7% голосов, Харрис – 26,1% голосов;
- Оклахома: Трамп – 65,2% голосов, Харрис – 33,5% голосов;
- Техас: Трамп – 52,5% голосов, Харрис – 46,3% голосов;
- Арканзас: Трамп – 49,3% голосов, Харрис – 48,7% голосов;
- Миссури: Трамп – 56,8% голосов, Харрис – 42,4% голосов;
- Индиана: Трамп – 59,4% голосов, Харрис – 39,0% голосов;
- Огайо: Трамп – 51,3% голосов, Харрис – 48,0% голосов;
- Кентукки: Трамп – 61,6% голосов, Харрис – 36,9% голосов;
- Теннесси: Трамп – 73,5% голосов, Харрис – 25,6% голосов;
- Миссиссиппи: Трамп – 53,9% голосов, Харрис – 43,3% голосов;
- Алабама: Трамп – 69,4% голосов, Харрис – 29,9% голосов;
- Джорджия: Трамп – 55,2% голосов, Харрис – 44,2% голосов;
- Флорида: Трамп – 56,1% голосов, Харрис – 43,0% голосов;
- Южная Каролина: Трамп – 59,8% голосов, Харрис – 39,1% голосов;
- Северная Каролина: Трамп – 52,9% голосов, Харрис – 46,1% голосов;
- Западная Вирджиния: Трамп – 68,9% голосов, Харрис – 29,3% голосов;
- Вирджиния: Трамп – 49,8% голосов, Харрис – 48,5% голосов;
- Мэн: Трамп – 67,7% голосов, Харрис – 31,9% голосов;
- Нью-Йорк: Трамп – 30,9% голосов, Харрис – 69,1% голосов;
- Канзас: Трамп – 46,3% голосов, Харрис – 52,3% голосов;
- Иллинойс: Трамп – 41,3% голосов, Харрис – 57,6% голосов;
- Мичиган: Трамп – 42,9% голосов, Харрис – 55,2% голосов;
- Пенсильвания: Трамп – 31,2% голосов, Харрис – 68,0% голосов;
- Мэриленд: Трамп – 33,3% голосов, Харрис – 64,0% голосов;
- Нью-Джерси: Трамп – 44,1% голосов, Харрис – 53,9% голосов;
- Коннектикут: Трамп – 39,4% голосов, Харрис – 58,7% голосов;
- Массачусетс: Трамп – 23,6% голосов, Харрис – 73,5% голосов;
- Вермонт: Трамп – 31,2% голосов, Харрис – 65,8% голосов;
- Нью-Хэмпшир: Трамп – 44,6% голосов, Харрис – 54,4% голосов;
- Род-Айленд: Трамп – 46,1% голосов, Харрис – 51,5% голосов;
- Делавэр: Трамп – 42,1% голосов, Харрис – 57,0% голосов;
- Колорадо: Трамп – 20,6% голосов, Харрис – 77,6% голосов.
Издание прогнозирует уверенную победу Трампа в штатах Техас, Оклахома, Флорида, Арканзас, Миссиссиппи, Южная Каролина и еще 10 штатах Америки. В свою очередь, Харрис, вероятно, одержит победу в Иллинойсе, Вермонте, Нью-Джерси, Нью-Йорке и еще пяти штатах.
Таким образом, Трамп получил голоса 177 выборщиков, а Харрис – 99 выборщиков.
Ранее Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на выборах в штате Пенсильвания. Он добавил, что правоохранительные органы разберутся с этой ситуацией.
По данным СМИ, Камала Харрис обошла Трампа по голосам избирателей на острове Гуам, который считается "пророческим регионом". Так, результаты голосования здесь правильно предсказывали победителей всех проходивших в стране выборов президента.
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