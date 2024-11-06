Трамп лидирует на выборах США в 21 штате, Харрис – в 14 штатах

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Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп лидирует на голосовании в 21 американском штате, тогда как кандидат от демократов Камала Харрис побеждает в 14 штатах. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на предварительные итоги подсчета голосов.

На момент публикации ситуация на президентских выборах в штатах США складывается следующим образом:

Северная Дакота: Трамп – 72,9 % голосов, Харрис – 25,2% голосов;

% голосов, Харрис – 25,2% голосов; Южная Дакота: Трамп – 68,4 % голосов, Харрис – 29,3% голосов;

% голосов, Харрис – 29,3% голосов; Канзас: Трамп – 51,4 % голосов, Харрис – 47,2% голосов;

% голосов, Харрис – 47,2% голосов; Нью-Мексико: Трамп – 72,7 % голосов, Харрис – 26,1% голосов;

% голосов, Харрис – 26,1% голосов; Оклахома: Трамп – 65,2 % голосов, Харрис – 33,5% голосов;

% голосов, Харрис – 33,5% голосов; Техас: Трамп – 52,5 % голосов, Харрис – 46,3% голосов;

% голосов, Харрис – 46,3% голосов; Арканзас: Трамп – 49,3 % голосов, Харрис – 48,7% голосов;

% голосов, Харрис – 48,7% голосов; Миссури: Трамп – 56,8 % голосов, Харрис – 42,4% голосов;

% голосов, Харрис – 42,4% голосов; Индиана: Трамп – 59,4 % голосов, Харрис – 39,0% голосов;

% голосов, Харрис – 39,0% голосов; Огайо: Трамп – 51,3 % голосов, Харрис – 48,0% голосов;

% голосов, Харрис – 48,0% голосов; Кентукки: Трамп – 61,6 % голосов, Харрис – 36,9% голосов;

% голосов, Харрис – 36,9% голосов; Теннесси: Трамп – 73,5 % голосов, Харрис – 25,6% голосов;

% голосов, Харрис – 25,6% голосов; Миссиссиппи: Трамп – 53,9 % голосов, Харрис – 43,3% голосов;

% голосов, Харрис – 43,3% голосов; Алабама: Трамп – 69,4 % голосов, Харрис – 29,9% голосов;

% голосов, Харрис – 29,9% голосов; Джорджия: Трамп – 55,2 % голосов, Харрис – 44,2% голосов;

% голосов, Харрис – 44,2% голосов; Флорида: Трамп – 56,1 % голосов, Харрис – 43,0% голосов;

% голосов, Харрис – 43,0% голосов; Южная Каролина: Трамп – 59,8 % голосов, Харрис – 39,1% голосов;

% голосов, Харрис – 39,1% голосов; Северная Каролина: Трамп – 52,9 % голосов, Харрис – 46,1% голосов;

% голосов, Харрис – 46,1% голосов; Западная Вирджиния: Трамп – 68,9 % голосов, Харрис – 29,3% голосов;

% голосов, Харрис – 29,3% голосов; Вирджиния: Трамп – 49,8 % голосов, Харрис – 48,5% голосов;

% голосов, Харрис – 48,5% голосов; Мэн: Трамп – 67,7 % голосов, Харрис – 31,9% голосов;

% голосов, Харрис – 31,9% голосов; Нью-Йорк: Трамп – 30,9% голосов, Харрис – 69,1 % голосов;

% голосов; Канзас: Трамп – 46,3% голосов, Харрис – 52,3 % голосов;

% голосов; Иллинойс: Трамп – 41,3% голосов, Харрис – 57,6 % голосов;

% голосов; Мичиган: Трамп – 42,9% голосов, Харрис – 55,2 % голосов;

% голосов; Пенсильвания: Трамп – 31,2% голосов, Харрис – 68,0 % голосов;

% голосов; Мэриленд: Трамп – 33,3% голосов, Харрис – 64,0 % голосов;

% голосов; Нью-Джерси: Трамп – 44,1% голосов, Харрис – 53,9 % голосов;

% голосов; Коннектикут: Трамп – 39,4% голосов, Харрис – 58,7 % голосов;

% голосов; Массачусетс: Трамп – 23,6% голосов, Харрис – 73,5 % голосов;

% голосов; Вермонт: Трамп – 31,2% голосов, Харрис – 65,8 % голосов;

% голосов; Нью-Хэмпшир: Трамп – 44,6% голосов, Харрис – 54,4 % голосов;

% голосов; Род-Айленд: Трамп – 46,1% голосов, Харрис – 51,5 % голосов;

% голосов; Делавэр: Трамп – 42,1% голосов, Харрис – 57,0 % голосов;

% голосов; Колорадо: Трамп – 20,6% голосов, Харрис – 77,6 % голосов.

Издание прогнозирует уверенную победу Трампа в штатах Техас, Оклахома, Флорида, Арканзас, Миссиссиппи, Южная Каролина и еще 10 штатах Америки. В свою очередь, Харрис, вероятно, одержит победу в Иллинойсе, Вермонте, Нью-Джерси, Нью-Йорке и еще пяти штатах.

Таким образом, Трамп получил голоса 177 выборщиков, а Харрис – 99 выборщиков.

Ранее Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на выборах в штате Пенсильвания. Он добавил, что правоохранительные органы разберутся с этой ситуацией.

По данным СМИ, Камала Харрис обошла Трампа по голосам избирателей на острове Гуам, который считается "пророческим регионом". Так, результаты голосования здесь правильно предсказывали победителей всех проходивших в стране выборов президента.