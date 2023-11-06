06 ноября, 08:44Политика
В ВСУ готовятся к худшему после слов Залужного о тупике – СМИ
Фото: AP Photo/Libkos
После признания неудач главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным украинские солдаты стали рассказывать о ситуации на фронте. Также они спрогнозировали поражение, сообщает AFP.
"Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну", – отметил один из украинских военных.
По словам другого бойца, в ВСУ не хватает артиллерии, а ситуация только усугубляется.
"Готовимся к худшему", – сказал он.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.
До этого немецкая газета Bild сообщала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.
Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении
Читайте также