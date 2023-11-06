В ВСУ готовятся к худшему после слов Залужного о тупике – СМИ

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После признания неудач главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным украинские солдаты стали рассказывать о ситуации на фронте. Также они спрогнозировали поражение, сообщает AFP.

"Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну", – отметил один из украинских военных.

По словам другого бойца, в ВСУ не хватает артиллерии, а ситуация только усугубляется.

"Готовимся к худшему", – сказал он.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

До этого немецкая газета Bild сообщала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.

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