Партия "Единая Россия" приостановила членство арестованного мэра Кизилюрта

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"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного мэра дагестанского города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального отделения партии.

Уточняется, что Магомедов занимает пост главы города с мая 2021 года. Ранее около 9 лет он работал в должности министра физкультуры и спорта Дагестана.

Мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова 3 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

4 октября Басманный суд столицы арестовал мэра дагестанского города. Он пробудет под стражей до 2 декабря.

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