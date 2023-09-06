Трамп допустил, что его помилуют в обмен на выход из президентской гонки

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Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти могут предложить ему помилование в обмен на выход из президентской гонки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью журналисту Хью Хьюитту.

"Думаю, они бы так и сделали. <...> Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас", – сказал Трамп отвечая на вопрос о том, допускает ли он, что прокуроры предложат ему такой выход из ситуации.

При этом бывший американский президент подчеркнул, что в этом контексте не намерен идти ни на какие сделки с американскими властями.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

24 августа политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов.



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