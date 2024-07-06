Замглавы МО Евкуров: никаких сроков ношения формы в зоне СВО нет

Фото: Министерство обороны РФ

Сроков, определяющих износ обмундирования, в зоне спецоперации на Украине нет. Если форма бойца вышла из строя, то он имеет право на замену. Об этом заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, сообщает телеканал "Звезда".

По словам Евкурова, такой срок носки обмундирования действует в пунктах постоянной дислокации, но не в зоне СВО.

Если же в результате, например, штурмовых действий одежда военнослужащего выходит из строя, то ему должны сразу же, насколько это возможно, выдать новый комплект, подчеркнул замглавы Минобороны.

Порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны РФ в текущем году. Среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек.

В начале месяца правительство РФ при учете замечаний поддержало законопроект, который позволяет направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре.