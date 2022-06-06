Аркадий Волож обжалует решение о введении против него санкций ЕС

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Основатель компании "Яндекс" Аркадий Волож намерен обжаловать решение о введении против него рестрикций Евросоюза, сообщается на сайте компании.

"Мы окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение (санкций. – Прим. ред.)", – отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что крайне разочарованы данным решением Евросоюза.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. В документ вошли супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета, основатель "Яндекса" Аркадий Воложа и другие. ЕС также ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

