Захарова назвала высылку Западом дипломатов РФ информационно-политической атакой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запад использует высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, западные страны хотят показать "кучность своих действий".

"Последние десятилетия коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций, изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки", – сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Испания приняла решение выслать около 25 российских дипломатов. Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что дипломатам дадут несколько дней на то, чтобы покинуть Испанию.

Отношения между странами осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

