В ООН заявили, что Гутерреш следит за выдачей виз США дипломатам

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Генсек ООН Антониу Гутерриш с советниками сосредоточены на том, чтобы обеспечить выдачу виз США делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель делегации России Ирина Тяжлова ранее сообщила, что Вашингтон снова отказал в выдаче виз дипломатам из РФ, намеревавшимся принять участие в деятельности рабочей группы в штаб-квартире ООН.

Она заявила, что США сделали это "безосновательно и в вызывающей форме". Тяжлова попросила Секретариат ООН предпринять меры для пресечения подобной практики Вашингтона.

В ООН выразили надежду на решение проблемы с выдачей виз США дипломатам РФ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что надеется на решение проблемы со стороны принимающей страны.

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