Зеленский уволил нескольких сотрудников СБУ

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Владимир Зеленский подписал указы об увольнении нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, в список уволенных попали замглавы ведомства Александр Якушев, глава управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления службы в Запорожской области Борис Безрукий, глава департамента охраны государственной тайны и лицензирования ведомства Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.

Также указом главы Украины Олег Красношапка стал начальником управления службы в Сумской области, Олег Храмов получил должность главы департамента охраны государственной тайны и лицензирования ведомства.

Ранее Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего руководителя Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Он уволил руководителей трех регионов, а также подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей.

Позже Мария Захарова прокомментировала отставки в Киеве. Она заявила, что коррупционные скандалы происходят в странах, где есть закон и некая зона беззакония, но на Украине давно нет такого деления.

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