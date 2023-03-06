В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска в СВО

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Артемовск имеет скорее символическое, чем стратегическое значение в спецоперации. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я думаю, этот (город. – Прим. ред.) имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", – приводит слова Остина Reuters.

Вместе с тем министр обороны США отказался делать прогноз в вопросе того, перейдет ли Артемовск под контроль ВС РФ, а также предполагать дату события. При этом Остин уточнил, что падение Артемовска не будет говорить об изменении хода боевых действий российскими войсками.

Ранее СМИ сообщили о больших потерях ВСУ в Артемовске. До этого в город были отправлены лучшие подразделения украинской армии.

Между тем, по информации зарубежного издания, киевские власти готовят украинцев к возможной сдаче города. Ранее правительство Украины исключало подобную возможность для ВСУ.



Военные РФ заявили, что полностью занять Артемовск можно за несколько дней

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