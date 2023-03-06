Турция может закупить российские истребители вместо запрошенных ранее американских F-16

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Власти Турции могут отказаться от закупки американских F-16, рассмотрев варианты их замены, в том числе российскими истребителями. Об этом сообщил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

По его словам, правительство республики совершило ошибку, запросив у Штатов истребители, которые конгресс США до сих пор отказывается предоставить под невнятными предлогами.

Так, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не может продать Турции истребители без одобрения конгресса. По его словам, для решения этого вопроса необходимо устранить все озабоченности законодателей.

Чагры Эрхан также указал на то, что истребители F-16 устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами. Так, среди прочих вариантов, он упомянул китайские самолеты, которые были проданы Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter.

Ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока не рассматривает вопрос поставок Киеву истребителей F-16. По его словам, пока что Украина нуждается только в танках и прочей тяжелой боевой наземной технике.

Однако до этого в конгрессе Соединенных Штатов заявили о подвижках в сторону передачи Киеву истребителей. Тогда глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол заявил, что киевскому режиму необходимо предоставлять то, что он просит.



США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

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