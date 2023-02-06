Резников заявил, что не готов стать главой Минстратегпрома Украины

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Министр обороны Украины Алексей Резников, покидающий эту должность в связи с разгоревшимся в ведомстве коррупционным скандалом, заявил, что не готов возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщает УНИАН.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром по вопросам стратегических отраслей промышленности", – сказал Резников.

Резников выразил уверенность, что его назначение на эту должность стало бы ошибкой. При этом, по словам действующего главы Минобороны Украины, президент Владимир Зеленский пока не предлагал ему возглавить Минстратегпром.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. При этом, по его словам, министерство обороны страны возглавит руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

До этого на сайте президента Украины появилась петиция с требованием немедленной отставки Резникова.

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