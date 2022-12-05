В Турции заявили о необходимости новой сделки между Западом и Россией

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С украинским кризисом началась вторая холодная война, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0, которая началась с украинского кризиса. Но она наверняка продолжится через симметричную войну, гибридную и много других типов", – сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его мнению, новая холодная война будет продолжаться до тех пор, пока все ключевые стороны не разработают параметры новой сделки, которую должны заключить Запад и Россия.

По словам турецкого политика, новая сделка должна предусмотреть архитектуру безопасности, в которой все участники "чувствуют себя частью процесса", не навязывают друг другу решения и не считают кого-то ниже по рангу.

Калын призвал не разрывать отношений с Россией, поскольку, по его мнению, некому будет выстраивать с ней диалог. При этом он добавил, что в настоящее время Анкара продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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