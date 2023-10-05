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Сложную ситуацию в зоне боевых действий необходимо обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на соцсети парламентария.

Он отметил, что у него есть несколько предложений по поводу того, как можно было бы улучшить положение дел.

"Требую встречи с Зеленским. <...> Зачем нужно видеться с Зеленским? Он сам руководит государством. И все мы понимаем, что только его решения выполняют и правительство, и Рада", – говорится в его публикации.

Кроме того, Гончаренко указал на проблему с выплатами для солдат. По его словам, их могут не выплачивать несколько месяцев, пока военнослужащий не получит статус участника боевых действий.

Парламентарий подчеркнул, что власти даже не пытаются вносить изменения в приказы о мобилизации и демобилизации. Гончаренко призвал периодически проводить ротацию военных. По его мнению, военнослужащие должны иметь возможность возвращаться домой каждые три месяца.

Депутат также уверен, что нет смысла проводить выборы главы государства, пока продолжаются боевые действия.

"Ситуация критическая на фронте. Сейчас не время разводить балаган и цирк", – заключил он.

Ранее исполняющий обязанности главы Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год украинская армия потеряла до 90% личного состава, который пополнил подразделения прошлой осенью.

Он также пожаловался, что в областном центре украинский план мобилизации выполнили лишь на 13%, тогда как ВСУ нуждаются в активных пополнениях.

В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу.



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