ТАСС: в Киеве произошел взрыв

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В Дарницком районе Киева произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

При этом воздушная тревога для оповещения населения в городе не объявлялась.

Прошлой ночью взрывы прозвучали в Киеве и Кривом Роге. На большей части восточной Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно о российском ракетном ударе по Полтавскому военному институту связи. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек украинских военных.