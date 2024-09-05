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05 сентября, 22:12

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ТАСС: в Киеве произошел взрыв

В Киеве произошел взрыв – СМИ

Фото: 123RF/elec

В Дарницком районе Киева произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

При этом воздушная тревога для оповещения населения в городе не объявлялась.

Прошлой ночью взрывы прозвучали в Киеве и Кривом Роге. На большей части восточной Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно о российском ракетном ударе по Полтавскому военному институту связи. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек украинских военных.

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