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Владимир Зеленский знает, что Запад будет вынуждать его пойти на мирные переговоры с Москвой, сообщает газета New York Times.

По информации издания, украинский президент сообщил своим дипломатам, что ситуация усложнится, поскольку в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать.

Газета также пишет, что перед украинским правительством стоит проблема сохранения поддержки Запада, так как изнурительное и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому, и Киеву нужно найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось. Он добавил, что Украина неэффективно и бесцельно тратит многомиллиардную помощь НАТО.

Вместе с тем в настоящий момент урегулировать украинский кризис невозможно из-за позиции Киева, резюмировал представитель Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.

В целом, по словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась за последние два дня. Президент объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.

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