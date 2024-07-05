Белый дом: Байден проведет встречу с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне

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Президент США Джо Байден планирует провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

Кроме того, американская сторона во время саммита намерена объявить о новых мерах по укреплению военного потенциала и противовоздушной обороны Украины. По словам представителя администрации, речь идет об исторических и далеко идущих шагах, однако он не стал уточнять подробности.

США также объявят о договоренностях НАТО с Киевом в области военной подготовки, логистики, техническом обеспечении и финансовой поддержке. Эти договоренности также будут включать обязательства финансовой поддержки Украины.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон планирует объявить о подвижках в вопросе обучения летчиков ВСУ пилотированию истребителей четвертого поколения F-16. Он заверил, что американская сторона добилась хороших результатов в этом направлении.

В заключение в администрации США отметили, что приветствуют консенсус в назначении Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО, который возглавит Альянс с 1 октября. Вместе с тем Белый дом пока не готов анонсировать возможную встречу будущего генсека с Байденом.

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине 3 июля. Его общая сумма составила 2,35 миллиарда долларов. В рамках очередной помощи Киеву предоставят артиллерию и боеприпасы для HIMARS.

Кроме того, Соединенные Штаты выделили средства на закупку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot и NASAMS для Украины.