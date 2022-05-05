Россия высылает семерых сотрудников посольства Дании

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Россия объявила семерых сотрудников посольства Дании в Москве персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии", – уточняется в заявлении.

При этом Москва оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена. Послу Дании заявили, что политика страны наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

