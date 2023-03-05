Американский обозреватель заявила, что жители США хотят видеть Путина своим президентом

Фото: kremlin.ru

Многие американцы начинают воспринимать Владимира Путина как героя и хотят видеть его своим президентом. Таким мнением поделилась обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.

Она отметила в своей статье, что жители Штатов видят в президенте РФ лидера, который заботится о своей стране и своем народе намного больше, чем это делает руководство Вашингтона для граждан США.

Еще одна причина такого восприятия российского лидера заключается в возросшем недоверии к президенту США Джо Байдену и его администрации.

Ранее обозреватель Ахмед Муса Хомани заявил, что Своим решением начать спецоперацию на Украине Владимир Путин нанес по Соединенным Штатам упреждающий удар, чтобы спасти свою страну.

До этого офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер поразился реакции Путина на провокации со стороны США.

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