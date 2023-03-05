03:55Политика
Британская журналистка посоветовала главе ЕК фон дер Ляйен утопиться после слов о России
Фото: ТАСС/AP/Dan Kitwood
Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс призвала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен ответить за свои слова о "российской агрессии". Об этом она написала в Twitter.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что гордится решением о формировании международного центра судебного преследования. Деятельность этого центра будет направлена на осуждение РФ за спецоперацию на Украине.
"Утопись в море, ядовитая глобалистская ведьма!" – написала Робертс в ответ на слова фон дер Ляйен.
Ранее Урсула фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз и Белый дом готовили санкции против России еще до начала специальной военной операции.
Она отметила, что в первую очередь ограничения должны были затронуть высокотехнологичные отрасли и незаменимые западные товары на российском рынке.
До этого французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии сумасшедшей из-за помощи Украине.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!