Британская журналистка посоветовала главе ЕК фон дер Ляйен утопиться после слов о России

Фото: ТАСС/AP/Dan Kitwood

Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс призвала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен ответить за свои слова о "российской агрессии". Об этом она написала в Twitter.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что гордится решением о формировании международного центра судебного преследования. Деятельность этого центра будет направлена на осуждение РФ за спецоперацию на Украине.

"Утопись в море, ядовитая глобалистская ведьма!" – написала Робертс в ответ на слова фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз и Белый дом готовили санкции против России еще до начала специальной военной операции.

Она отметила, что в первую очередь ограничения должны были затронуть высокотехнологичные отрасли и незаменимые западные товары на российском рынке.

До этого французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии сумасшедшей из-за помощи Украине.

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