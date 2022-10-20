Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за слова о Путине

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Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост о том, что президент России Владимир Путин якобы шантажирует Европу поставками газа, передает РИА Новости.

По словам одного из читателей, ущерб, нанесенный санкциями, необратим и выходит далеко за рамки временного повышения цен на энергоносители.

По мнению другого пользователя, Россия была более чем готова поставлять газ в Европу. Он добавил, что это не газовый шантаж России, а бесхребетное рабство перед политикой США, которое заставило ЕС ввести санкции против России.

Другой комментатор написал, что Путин готов обеспечить поставки в Европу "Северным потоком – 2" и обвинил Ляйен во лжи о газовом шантаже.

18 октября цена газа на европейском биржевом рынке упала ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на цену влияют несколько факторов, в том числе обсуждение в Еврокомиссии чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.

До этого газета Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом. Отмечалось, что планируется установить максимальную стоимость голубого топлива, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции.

В ходе выступления на форуме Путин подчеркнул, что меры Запада являются "шулерскими уловками" и "беспардонным шантажом". Российский лидер отметил, что РФ не будет предоставлять ресурсы государствам по установленным ими ценам.

Путин считает, что Европа начнет "печатать деньги" из-за роста цен на энергоносители

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