Беспилотник КНДР в декабре достиг бесполетной зоны у офиса президента Южной Кореи – СМИ

Фото: depositphotos/Afotoeu

Один из дронов КНДР в конце декабря вошел в бесполетную зону, установленную вокруг офиса президента Южной Кореи в центре Сеула. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Yonhap.

"Он (беспилотник. – Прим. ред.) ненадолго вошел в северную часть зоны, но не приблизился к ключевым объектам сферы безопасности", – сказал собеседник издания.

Уточняется, что радиус бесполетной зоны составляет примерно 3,7 километра. Также отмечается, что о проникновении северокорейского беспилотника президенту Юн Сок Елю доложил министр национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп.

26 декабря пять дронов КНДР пересекли границу Южной Кореи без предварительного информирования. Один из БПЛА добрался до Сеула, остальные кружились на западе острова.

Южнокорейские военные около пяти часов пытались бороться с беспилотниками, выпустив около 100 снарядов из пушки калибром 20 миллиметров, но не смогли их сбить.

27 декабря СМИ сообщали, что один из дронов КНДР смог достичь центрального района Сеула Йонсан, где находится администрация южнокорейского лидера. Однако министр национальной обороны и комитет начальников штабов вооруженных сил республики опровергли эту информацию.



Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотным летательным аппаратам КНДР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!