Донецк и Горловка попали под обстрел со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Донецк и Горловка подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. ВСУ выпустили по населенным пунктам 24 снаряда. Об этом представительство ДНР в СЦКК написало в своем телеграм-канале.

В направлении населенного пункта Нетайлово – город Донецк зафиксированы обстрелы:

в 16:25 было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров;

в 17:25 было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;

в 17:50 было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в публикации ведомства отмечается, что в 16:30 ВСУ выпустили семь снарядом калибром 152 миллиметра по населенному пункту Горловка. В 17:00 еще пять снарядов такого же калибра ударили по Петровскому району Донецка.

До этого сообщалось, что более десяти домов в Петровском районе Донецка лишились отопления из-за атаки со стороны Украины. Снабжение потеряли 13 жилых домов, две школы и детский сад. На данный момент специалисты устраняют повреждения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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