Фото: Министерство обороны РФ

Россия в ближайшие два года нанесет поражение Западу на Украине, обеспечив спокойный уход США на позиции нормальной великой державы. Таким мнением поделился научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Эксперт назвал устаревшей нынешнюю социально-экономическую модель, которая доминирует в мире. С одной стороны, растет потребление, с другой же – наблюдается "деградация человечества", считает политолог.

По мнению Караганова, расширение потребления в условиях классического империализма приведет к либеральным войнам, которые удастся решить только повышением роли ядерного сдерживания. Именно такая мера позволит избежать Третьей мировой войны в перспективе ближайших 15–20 лет.

Между тем будут продолжаться противоречия между новыми континентами и странами, считает эксперт. В качестве примера он привел ситуацию между Индией и Китаем, а также старым Западом, который, теряя свои позиции, начал отчаянную контратаку сначала на Китай, а затем на РФ.

"Мы сейчас проживаем этот острый период, я надеюсь что в ближайшие два года мы нанесем поражение Западу на Украине, естественно также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас – обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй Мировой войны", – приводит РИА Новости слова Караганова.

Говоря о Евросоюзе, политолог также отметил, что Россия является в значительной степени европейской страной. Вместе с тем Европа исчерпала свой потенциал на сегодняшний день, добавил он.

В МИД РФ ранее заявили, что Украина находится не просто в кредитной зависимости от Запада, а в "кабале" на десятки лет. За это жителям Украины предстоит расплачиваться всеми некогда принадлежавшими стране ресурсными богатствами, добавили в ведомстве.

Так называемые мирные планы украинского президента Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну западные страны, подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Киев "сильно нервничает" из-за ситуации на боле боя, которая складывается не в его пользу.