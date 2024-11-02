Фото: телеграм-канал "МИД России"

Украина находится не просто в кредитной зависимости от Запада, а в "кабале" на десятки лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, за это жителям Украины предстоит расплачиваться всеми некогда принадлежавшими стране ресурсными богатствами – землей, "которая отдается под ГМО и все виды экспериментов", и гражданами.

Она также напомнила, что в прошлом Украина "всю жизнь считалась житницей".

"Все есть – было. А теперь все это ставится или было поставлено под контроль – либо впрямую продано западным транснациональным компаниям, либо через кредитование", – заключила Захарова, слова которой приводит ТАСС.

Между тем, как заявил в беседе с радио КП военный журналист Роман Донецкий, конфликт на Украине "сожрал" все оружие Польши.

"Им придется восстанавливать свою обороноспособность, это стоит денег. Передана большая часть танков, авиации, вертолетов", – сказал Донецкий.

По словам эксперта, другие страны Запада, кроме США, не смогут нарастить производство вооружения, чтобы заменить исчерпавшие свои ресурсы государства.

Президент Чехии Петр Павел тем временем разрешил 60 своим гражданам присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своим поступком глава государства показал, что ему не нужны свои люди, сказала в ответ на это Захарова.