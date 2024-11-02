Медведев заявил, что санкции Запада в отношении России работают против него самого

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Запад имеет искаженное представление о российской экономике, поэтому санкции в отношении России работают против него самого, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

"Помню фразу Барака Обамы (президента США в 2008–2012 годах. – Прим. ред.), с которым достаточно много работал, после введения первых санкций, еще в 2014 году: "Экономика России разорвана в клочья". Значит, это была просто идеологема, вброс", – подчеркнул Медведев.

По его мнению, санкции вернулись в европейские страны и только проявили слабость Европы в экономическом плане. Также политик отметил, что первые санкции 2014 года привели к тому, что Россия смогла сама себя обеспечивать продовольствием.

Кроме того, Медведев выразил уверенность, что к концу подходят порядки США, при которых Штаты зарабатывают на кризисах и санкциях.

"Они создали кризис с этими санкциями. <...> Она (Америка. – Прим. ред.) зарабатывают деньги на поставках оружия, на выделении денег своему оборонно-промышленному комплексу", – обозначил систему США зампред.

Политик также спрогнозировал, что обрушение доллара будет "страшным хлопком", который может привести к хаосу в международной экономике. Поэтому ни Россия, ни другие страны не заинтересованы "в том, чтобы доллар разлетелся".

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что российская экономика в конце третьего и начале четвертого квартала 2024 года показывает признаки охлаждения. Причиной тому, по словам министра, стала переориентация торговли, так как сейчас более 80% товарооборота идет через дружественные страны. При этом аналогичный показатель в 2021 году составлял менее половины.