Президент Раиси ответил Байдену на слова об освобождении Ирана

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Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил на обещание президента США Джо Байдена освободить страну. Об этом сообщает Reuters.

Раиси напомнил главе Белого дома, что Иран был освобожден еще 43 года назад.

"Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен", – заявил иранский лидер, выступая перед сторонниками исламской революции.

Ранее Байден заявил, что Иран скоро будет освобожден.

До этого заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что власти США обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Ираном. Гавито отметила, что США, как ранее уже говорил американский президент Джо Байден, не оставят Ближний Восток, поскольку иначе их место займут Россия, Китай или Иран.



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