Штурмовые отряды за сутки взяли под контроль два квартала в Артемовске – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы штурмовых отрядов Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки взяли под контроль два квартала в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В западной части города продолжаются бои. Российские военные применяют оружие для ликвидации противника.

1 мая основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских войск в Артемовске находится территория площадью в 45 тысяч квадратных метров. По его сведениям, бойцы продвинулись вглубь города на 120 метров.

Военнослужащий той же группы ранее заявил, что для освобождения Артемовска российской армией ей необходимо преодолеть еще 1,5 километра по городской застройке. В то время украинские военнослужащие держали под контролем здание мединститута на самой высокой западной точке города.



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