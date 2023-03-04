Захарова прокомментировала оговорку Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая во время брифинга назвала Российскую Федерацию "Российской Народной Республикой".

"Зомби-апокалипсис", – коротко написала Захарова в своем телеграм-канале.

Карин Жан-Пьер допустила ошибку во время регулярного брифинга, оговорка попала в эфир. Представитель Белого дома, по-видимому, не заметила своей оговорки, как и никто из присутствовавших на брифинге.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оговорился, рассказывая о гендерном составе своей администрации.

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