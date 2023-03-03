03 марта, 23:43Политика
Пресс-секретарь Белого дома назвала Россию "Российской Народной Республикой"
Фото: EPA/ТАСС/MICHAEL REYNOLDS
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала Российскую Федерацию "Российской Народной Республикой". Оговорка представителя Белого дома попала в эфир на государственном Youtube-канале США.
"Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика", – сказала она.
Жан-Пьер, по-видимому, не заметила своей оговорки, как и никто из присутствовавших на брифинге.
В декабре прошлого года президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, не смог выговорить выражение Ukrainian people ("украинский народ") и произнес его как Uranian people ("народ Урана").
До этого Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком. Американский лидер объяснил свою оговорку тем, что думает об Ираке, так как из-за службы там умер его сын.
Новости мира: Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком
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