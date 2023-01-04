05:49Политика
Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для народа Чечни
Фото: ТАСС/Фотохроника/Владимир Аскоченский
Кончина последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова является невосполнимой утратой для чеченского народа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он выразил соболезнования родным и близким Хасбулатова, а также отметил, что политик прошел сложный жизненный путь.
"Благодаря своему упорству и тяге к знаниям, несмотря на чинимые чеченцам препятствия, он смог получить прекрасное образование. <...> Благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Руслан Имранович сумел достичь многого", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
О смерти Хасбулатова стало известно во вторник вечером. Он скончался в возрасте 80 лет на своей даче в Московской области.
Последнего председателя Верховного Совета РСФСР похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт в Чечне. Как сообщили родственники политика, траурные мероприятия пройдут в поселке Калинина в Грозном.
Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне
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