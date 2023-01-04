Хасбулатова похоронят 5 января в родовом селе в Чечне

Фото: ТАСС/Фотохроника/Валентин Соболев

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт в Чечне.

"Сами траурные мероприятия пройдут в поселке Калинина в Грозном", – приводит ТАСС слова родственника Хасбулатова.

Во вторник вечером депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил, что Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет на своей даче в Подмосковье.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР невосполнимой утратой для всего чеченского народа. В своем телеграм-канале он выразил соболезнования родным и близким Хасбулатова.

Пост председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов занимал с 1991 по 1993 годы. В 1986 году он был награжден медалью "За трудовую доблесть".

В последние годы Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.



Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

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