Американский полковник усомнился в способности НАТО победить российскую армию

Фото: Москва 24

США и их союзникам, вмешиваясь в ситуацию на Украине, не следует недооценивать военную мощь российской армии, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор. Об этом сообщает издание The American Conservative.

По его мнению, Белый дом рассматривает возможность использования против России сил НАТО, в основе которых будут американские солдаты. Как отметил Макгрегор, такая коалиция вряд ли сможет собрать военные средства, чтобы получить превосходство над армией РФ.

"Маловероятно, что традиционное американское оружие сможет одержать верх над военной мощью России. Отсутствие конкретных целей также ставит под сомнение способность НАТО победить российские силы"? – заявил американский полковник.

Он добавил, что цена провала многонациональных сил НАТО на Украине будет очень высокой.

"Американский военный дух находится на низком уровне. Вербовка в вооруженные силы идет труднее, чем когда-либо", – подчеркнул полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что политика США в отношении ситуации на Украине становится все более странной. По его словам, об этом свидетельствует недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные страны во главе с Вашингтоном могут вмешаться в ситуацию на Украине.

До этого он заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории. По его словам, США прежде всего хотели нанести ущерб России, а не помочь Украине.



Кроме того, Макгрегор заявлял, что за происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, поскольку именно они диктуют Киеву план действий. Он обвинил Белый дом в срыве мирного урегулирования конфликта.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!