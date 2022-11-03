СМС Трасс подтверждает причастность Британии к ЧП на "Северных потоках" – Патрушев

Фото: kremlin.ru

СМС-сообщение бывшего британского премьера Лиз Трасс подтверждает причастность Британии к ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Нельзя не обратить внимание на СМС-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "все сделано", – приводит его слова "Интерфакс".

О том, что после ЧП на трубопроводах Трасс отправила Блинкену сообщение со словами: "все сделано", ранее рассказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. По его мнению, в России узнали о причастности Британии к подрывам именно благодаря тому, что Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы сообщить о содеянном.

В конце сентября на газопроводах "Северный поток" зафиксировали утечки газа. Всего их было четыре. Из-за этого пришлось приостановить поставки газа. Российские власти выразили мнение, что утечки стали следствием диверсий.



Трасс отправила Блинкену сообщение после ЧП на "Северных потоках" – СМИ

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