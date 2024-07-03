ФСБ: француз Винатье выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы", Лоран Винатье (Лоран Винатье признан в РФ иноагентом)

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) собирал военные сведения, которые могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным спецслужб, француз установил контакты с представителями российского экспертного и научного сообщества, а также с госслужащими и на протяжении нескольких лет собирал сведения военного и военно-технического характера.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину. По уголовному делу допросили семь свидетелей, с которыми Винатье встречался для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч состоится лингвистическая судебная экспертиза.

В начале июня Винатье задержали в Москве. На него завели дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

Замоскворецкий районный суд отправил его в СИЗО до 5 августа. В суде он признал вину.

