В Швейцарии не исключили участия в военных проектах ЕС – СМИ

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Власти Швейцарии рассматривают возможность участия в проектах Евросоюза по киберзащите и военной мобильности. Об этом порталу Euractiv сообщил представитель министерства обороны, защиты населения и спорта страны.

По его словам, соображения по участию Швейцарии в проекте военной мобильности сейчас находятся на ранней стадии.

"В настоящее время рассматривается проект в области киберзащиты и участие (Швейцарии. – Прим. ред.) предполагается", – сообщил собеседник издания.

Участие государства в европейской программе постоянного структурного сотрудничества (PESCO) позволит сократить уровень бюрократии, а также разработать в стране единые стандарты, обеспечить снижение задержек и облегчить передвижение войск и техники между участниками, пояснил представитель министерства.

Вместе с тем собеседник издания добавил, что Швейцария регулярно анализирует проекты ЕС, чтобы выбрать те, которые будут интересны и эффективны для страны. Сотрудничество с ЕС он назвал ситуативным и не угрожающим нейтралитету государства.

До этого Швейцария поддержала 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. Власти Швейцарии одобрили санкции против 120 физических и юридических лиц из РФ, однако позже решили ввести исключения в части применения санкций для решения гуманитарных проблем.

